في إطار التعاون الدائم الذي ينشده البنك التجاري مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة لتشجيع الخريجين الجدد من الطاقات الوطنية المتميزة على تحقيق طموحاتهم والتطلع للحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة لدى البنك، شارك البنك في معرض الفرص الوظيفية للجامعة الأمريكية بالكويت والذي أقيم مؤخرا في مقر الجامعة، حيث تأتي المشاركة في المعرض حرصا من البنك على التواصل الفعال مع الخريجين المتميزين الراغبين بالعمل في القطاع المصرفي.



وأعرب مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله عن دعم البنك الدائم ومشاركته في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعة الأمريكية بالكويت، قائلا: يسعى «التجاري» دوما إلى استقطاب ودعم المواهب الوطنية الشابة الطموحة والراغبة في العمل بالقطاع المصرفي، ويوفر لهم فرص العمل المناسبة حسب تخصصاتهم الدراسية ويعمل على مساعدتهم في بداية حياتهم العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي.



وأشار عبدالله إلى أن «التجاري» يعتبر الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية من الأمور المهمة في سياسته التوظيفية، ويسعى دائما إلى تقديم الدعم والمساعدة والتدريب للخريجين الكويتيين، حيث يرى البنك أن المعارض الوظيفية تمثل منصة يلتقي من خلالها أرباب العمل مع شباب الخريجين الراغبين في الحصول على فرص عمل، بل ويستهدف المشاركة فيها بهدف توظيف وبناء وإعداد جيل جديد من المصرفيين الشباب إيمانا منه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم الطاقات الكويتية الشابة القادرة على العمل في القطاع المصرفي في إطار رسالة البنك الرامية إلى «بناء المستقبل معا». وأضاف: تسهيلا على الخريجين الراغبين في التقدم للعمل لدى البنك، وضمن رحلته نحو التحول الرقمي، أطلق «التجاري» نظام التقديم الذاتي الذي يسهل على المتقدم تعبئة بياناته الشخصية من خلال المصادقة مع برنامج «هويتي».