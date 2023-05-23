أكمل الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية بالكويت «AUK» ومساعد عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية د.غلام حسين مشروعه البحثي الممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والذي حقق نتائج استثنائية من خلال نشر عدد من الأبحاث في مجلات ومؤتمرات مرموقة.



وحصل د.غلام على منحة البحث كمحقق رئيسي PI في مارس 2019، حيث أكمل مؤخرا مشروعه بعنوان «Smart Condition Monitoring and Self-Healing Networks for Power Grid» المشروع رقم PR18-18EO-01. وعلى الرغم من مواجهة التحديات أثناء الوباء، نجح غلام وزملاؤه في تحقيق أهداف المشروع، إذ قاموا بنشر11 مقالة علمية في مجلات عالية الجودة، بما في ذلك 8 منشورات في مجلات ذات تصنيف Q1، وهي بواقع: 3 أبحاث في IEEE Transactions، و3 أبحاث في IEEE Access، وبحثان في Elsevier، بالإضافة إلى 5 أوراق في مؤتمرات رفيعة المستوى. ويهدف العمل البحثي إلى تطوير نظام مراقبة متكامل عبر الإنترنت لمعدات نظام الطاقة المستخدمة في محطات الطاقة والشبكات الكهربائية.