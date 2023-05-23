استكمل المنتخب الوطني للدراجات المائية المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي، تحقيق المزيد من البطولات على مستوى الرياضات البحرية، حيث حقق البطل العالمي محمد جاسم الباز المركز الأول في فئة (برو جي بي لكبار المحترفين) في الجولة الأولى من بطل أبطال العالم للدراجات المائية 2023 (جولة أوروبا) والتي نظمها الاتحاد الدولي للرياضات البحرية واستضافتها پولندا بمشاركة ما لا يقل عن 210 لاعبين مثلوا 35 دولة من مختلف دول العالم.



وفي الفئة نفسها عاند الحظ بطل أبطال العالم محمد بوربيع الذي حقق المركز الرابع بعد تعرض دراجاته لعطل مفاجئ، الأمر الذي ترتب عليه عدم إكمال السباق في الجولة الأولى وفقده نقاطا مؤثرة في ترتيبه، كما لم يحالف الحظ البطل العالمي سالم المطوع وفهد الريس في تحقيق نتائج متقدمة.



وستبقى حظوظ المنتخب قائمة بقوة لاستكمال في الجولتين المقبلتين (جولة قارة أميركا ـ جولة قارة آسيا) لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه البطولة العالمية.