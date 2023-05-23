تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تنطلق خلال الفترة ما بين 28 - 29 مايو 2023 فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشرة تحت عنوان «مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل».

وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس إن فعاليات الملتقى تأتي مختلفة لعدة أسباب، أهمها مرور 20 عاما على تأسيس الملتقى الإعلامي العربي عام 2003، والذي شهد خلال تلك الفترة تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة على كل السبل والأصعدة، واستطاع الملتقى عقد العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الكويت وخارجها بشكل مميز ومكثف وكبير.

أما الأمر الآخر فهو إعادة عقد فعاليات وأنشطة الملتقى الإعلامي العربي بعد التوقف 3 سنوات منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا، الذي جعل كل الأنشطة والفعاليات في العالم تتوقف وتتأثر، ولكن الحمد لله الذي جعلنا نستطيع تجاوز هذه المحنة.

وأشار الخميس إلى أن الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشرة يأتي تحت شعار (مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل)، والذي يناقش عبر 14 جلسة حوارية ثرية العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بصناعة الإعلام وقضاياه المختلفة، يشارك فيها عدد من وزراء الإعلام العرب والعديد من الشخصيات الإعلامية المهمة، والأكاديميين والكتاب والصحافيين والفنانين والشعراء.. والكثير من المهتمين بالشأن الإعلامي.

وأوضح أن الإعلام بحالة تغيير سريعة، ومجمل تغييرات شاملة، تجعل المؤسسات الإعلامية وأهل المهنة في عجلة دائمة للحاق بكل تلك التغييرات والمتغيرات التي إن تباطؤوا عنها سبقتهم.. وإن أهملوها فاتتهم وإن لم يواكبوها لن يستطيعوا إدراك ما يحدث من خلالها وبعدها.. فالعالم اليوم ليس كالأمس.. وصناعة الإعلام اليوم ليست كما كانت في السابق، بل شهدت روافد ومتغيرات وأساليب لم يعد معها شكل الإعلام كما كان.

وأشار الى أنه وبالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، تسعى هيئة الملتقى الإعلامي العربي لإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة والتي شهدت على مدى السنوات الماضية نجاحات عديدة وتميزا مهما لها، فلهم كل الشكر والتقدير والثناء على هذا التعاون المثمر.

وتقدم الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، بجزيل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لرعايته الكريمة لفعاليات وأنشطة الملتقى، كما شكر وزارة الإعلام لتعاونها المثمر في تحقيق النجاح والشراكة الإستراتيجية التي امتدت عبر 20 عاما.