أعلنت ZainTech الشركة المتخصصة في خدمات الحلول الرقمية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا - شركة تابعة لمجموعة زين - عن استحواذها على شركة Adfolks المتخصصة في الخدمات السحابية وتطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية.



وأوضحت ZainTech أن الاستحواذ على شركة Adfolks – تتخذ من دبي مقرا لها - سيخدم أهداف استراتيجيتها التوسعية في القطاع الرقمي، حيث ستدفع هذه الصفقة بمحفظة خدماتها إلى مراكز تنافسية أفضل في الخدمات السحابية، مشاريع البنية التحتية، والبيانات، لتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة بقائمة خيارات واسعة في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B.



جدير بالذكر أن شركة ZainTech انطلقت لتؤسس واحدا من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات في أسواق الشرق الأوسط، حيث ركزت الشركة على بناء علامتها التجارية ككيان تكنولوجي نشط في ساحة الخدمات الرقمية.



ونجحت شركة ZainTech خلال فترة قصيرة من تأسيسها في توفير سلسلة من الخدمات المبتكرة للشركات المتعددة الجنسيات والحكومات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، إذ توفر حاليا منصات حاضنة متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الابتكارات في الأعمال الناشئة، والطائرات بدون طيار والروبوتات، حيث تعد ZainTech شريكا مثاليا لتكنولوجيا المؤسسات للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأكدت الشركة في بيان صحافي أن صفقة الاستحواذ على Adfolks ستعزز من قدراتها في خدمات الحوسبة السحابية الشاملة، وتزويد قاعدة عملائها بالخدمات الاستشارية والمهنية والمدارة، لتسريع عمليات التحول في القطاع الرقمي، إذ تعمل الشركة حاليا في الإمارات، الكويت، العراق، الأردن، البحرين، السعودية، السودان، وجنوب السودان، مع بنية تحتية للحوسبة السحابية تخدم أكثر من 250 عميلا عبر مختلف الصناعات الحيوية.



وينظر إلى شركة Adfolks باعتبارها من الكيانات الناشئة المتخصصة في الخدمات السحابية ومشاريع البنية التحتية الرقمية، حيث نجحت في نشر سلسلة متبكرة من الخيارات التي شملت خدمات PaaS، كما أنها شريكا مدارا لـ Microsoft Azure Cloud، وشريكا مختارا لـ AWS ولديها شراكة استشارية مع GCP، واكتسبت عملياتها مؤخرا مزيدا من الزخم في البنية التحتية الحديثة، الأمان، التعلم الآلي، والبيانات.



وقال الرئيس التنفيذي في شركة ZainTech أندرو حنا: هذه الصفقة ستحقق قيمة أكبر لقاعدة عملائنا في بيئة رقمية تتسم بالتطور باستمرار، لذا نحن متحمسون بشأن الإمكانات التي سيوفرها هذا الاستحواذ لخطط أعمالنا في الشرق الأوسط، حيث ستمكننا خطط دمج الخبرات والمواهب في Adfolks مع موارد وقدرات ZainTech وفرق الأعمال التجارية في مجموعة زين من جعل رحلة التحول الرقمي لعملائنا أكثر بساطة وسلاسة.



من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدفولكس أرون موهان: نتطلع إلى مرحلة النمو التالي لعملياتنا بعد إنجاز صفقة الاستحواذ مع شركة ZainTech، حيث ستسهم قوتنا المشتركة في تسريع خططنا التوسعية في القطاع الرقمي، وإثراء قاعدة عملائنا بأحداث الخدمات الرقمية المبتكرة. وكانت ZainTech قد أعلنت مؤخرا عن استحواذها على BIOS Middle East، وهي شركة رائدة في توفير خدمات السحابة الخاصة المدارة في المنطقة، وقد منحها هذا الاستحواذ مكانة سوقية أفضل في مجال صناعتها وعزز محفظة خدماتها في التحويل الرقمي الهجينة والمدارة بناء على السحابة الأصلية والمتعددة.