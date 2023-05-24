دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة واسعة استهدفت عشوائيات منطقة خيطان تم خلالها قطع التيار عن عدد من المنشآت وتنفيذ 4 محاضر ضبط مخالفة واثبات حالة بسبب التعديات على الشبكة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الحملات حاليا تستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تكثر فيها الأعطال في فصل الصيف، لافتا إلى ان الفريق نجح في الحد من تلك المخالفات بشكل كبير.



ولفت الشمري إلى رصد 40 مخالفة هذا الشهر، مؤكدا استمرار الفريق بالعمل على ضبط التعديات على الشبكة صمن استراتيجية الفريق في تكثيف الحملات مع بداية كل صيف.



وفي سياق متصل، ذكر ان الفريق مستمر في توزيع الإنذارات والملصقات على المخالفين بهدر المياه في قطاعات السكن الخاص لتنبيه الملاك بضرورة توعية العمالة والخدم لديهم بعدم الإسراف سواء بالكهرباء أو المياه، موضحا ان الإنذارات تكون مقدمة لتسجيل مخالفة في حال لم يلتزم الملاك وتم تكرار الهدر وعدم الاستجابة إلى دعوات الوزارة.