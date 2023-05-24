تزامنا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، نظمت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت فعالية «اليوم العالمي للتدخين» بالتعاون مع وزارة الصحة، بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس، وذلك في لوبي مبنى الإدارة الجامعية بمدينة صباح السالم الجامعية. وقد شارك في هذه الفعالية العديد من الجهات منها مستشفى السلام والجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، والحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان)، ووزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة، وعيادة لا تدخن، وجمعية صندوق إعانة المرضى.



في هذا الصدد، ذكر القائم بأعمال مدير إدارة الأمن السلامة يوسف الخميس أن الهدف من هذه الفعالية هو التوعية بمخاطر التدخين المباشر والتدخين السلبي بكل أشكاله والتوعية بمضاره، مبينا مدى تأثير التدخين على الأمور الاجتماعية والنفسية والصحية، وضرورة الوقاية منها لتأمين حياة صحية ومريحة وخالية من الأمراض لجميع أفراد المجتمع.