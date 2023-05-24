ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر في جامعة الكويت، أن مجلس الجامعة يناقش في اجتماعه اليوم تشكيل لجنة اختيار مدير جامعة الكويت والإعلان عن شغور المنصب بعد استقالة المدير السابق د.يوسف الرومي، لتعيين مدير بالأصالة، مشيرة الى ان المجلس سينظر عددا من الموضوعات أبرزها النظر في استمرار كلية الصحة العامة وإعادة النظر في القبول والتعيينات والبعثات بالكلية، بالإضافة الى اعتماد الهوية المؤسسية للجامعة.



ولفتت المصادر إلى ان المجلس سيناقش في اجتماعه التقرير النهائي للجنة المشكلة لدراسة آلية وتوحيد معايير اعتماد المجلات العلمية بجامعة الكويت، كما سينظر مقترح جمعية أعضاء هيئة التدريس بشأن صرف بدل النقدي من رصيد الإجازات لأعضاء الهيئة الأكاديمية والمساندة بالجامعة.



وأكدت المصادر أن المجلس سيناقش تعديل لائحة الغش في اختبار القدرات الأكاديمية والتوصيف الوظيفي للمدرسين المساعدين.