عبدالعزيز الفضلي



باشر طلاب الصفين العاشر والحادي عشر اختبارات الفترة الدراسية الثانية لنهاية العام الدراسي الحالي، وقدم طلبة العاشر اختبار الفيزياء بينما أدى طلبة الحادي عشر أدبي امتحان مبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد، واختبار الرياضيات لطلبة القسم العلمي.



وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني حرص الوزارة على توفير الأجواء المناسبة والمريحة لأداء الأبناء الطلبة في اختباراتهم وتسخير كل إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.



وقال في تصريح صحافي على هامش زيارته التفقدية لثانويتي (أحمد الربعي للبنين) و(فاطمة الصرعاوي للبنات)، مثمنا جهود الإدارات المدرسية وحرصها على تحقيق أهداف الوزارة.



وأضاف العدواني ان الوزارة أطلقت حملتها التوعوية تحت شعار «استعد» التي استهدفت تهيئة الطالب نفسيا وتربويا وصحيا لأداء الاختبارات بطريقة تضمن له التفوق والنجاح.



وأشاد بحسن سير اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي التي تمت على مستوى عال من المهنية، مثمنا جهود المعلمين والإدارات المدرسية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لتقديم الاختبارات براحة وطمأنينة.



وأوضح العدواني أن قاعات الاختبارات جاءت منظمة بحسب المطلوب والمعمم به من قبل وزارة التربية وبالشكل الذي سيؤدي لتحقيق النتائج المرجوة، متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلبة.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات في صفوف النقل بلغ 160835 طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة و44384 طالبا وطالبة من الصف العاشر و40614 طالبا وطالبة من الصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي.



هواتف داخل الاختبار



سارت عملية الاختبارات بشكل اعتيادي وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية بالتنسيق مع المناطق التعليمية ونجح في تنفيذها أهل الميدان على أرض الواقع غير أن مصادر أكدت لـ«الأنباء» ان بعض الطلبة تمكنوا من عبور نقاط التفتيش عند بوابة المدرسة وقاموا بإدخال هواتفهم في قاعة الاختبارات، مشيرة إلى انه تم اكتشاف أمرهم بعد التجول والمرور بين الطلبة أثناء تأدية الاختبار.