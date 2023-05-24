

أوقف ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم وجهوا إساءات عنصرية لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال المباراة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، حسبما أعلنت الشرطة المحلية أمس. وافادت الشرطة التي فتحت تحقيقا بعدما أثارت هذه الاساءات موجة من السخط في البلاد وخارجها في بيان «تم ايقاف في فالنسيا ثلاثة شبان بسبب تصرفات عنصرية حدثت الأحد خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد».



وقالت الشرطة في وقت سابق الثلاثاء إنها ألقت القبض على أربعة رجال يشتبه في قيامهم بتعليق دمية فينيسيوس جونيور من على جسر طريق سريع بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد في 26 يناير الماضي قبيل مباراة الدربي بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.