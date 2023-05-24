

أعلنت شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة عن حصولها على جائزة التميز ضمن حفل التكريم السنوي للمشاريع المتميزة بالكويت والذي أقيم مؤخرا من قبل المعهد الأميركي للخرسانة فرع الكويت تحت رعاية وزيرة الأشغال العامة وبحضور الوكيل المساعد للمركز الحكومي لقطاع الاختبارات وضبط الجودة والبحوث بوزارة الأشغال العامة م.إيمان العمر.



وخلال الفعالية، تم تسليم شهادة التميز لعام 2022 عن مشروع مول وبرج العاصمة، حيث تم تكريم شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة بصفتها المقاول العام، والمورد الرئيسي للخرسانة، وقد تسلم الرئيس التنفيذي م.إيلي هاني جائزة التميز وشهادة تكريم بهذه المناسبة.



جدير بالذكر أن شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة تفخر بارتباطها بهذا المبنى المرموق الذي أصبح مركزا حضريا للتسوق، ووجهة ترفيهية للمواطنين والمقيمين في الكويت.



وفي هذا السياق، أعرب المعهد الأميركي للخرسانة ـ فرع الكويت عن تقديره لشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة التي لا تدخر جهدا في تقديم دعمها لجهود المعهد لتعزيز المعرفة والتقنية حول الخرسانة وجودة البناء الخرساني في الكويت.