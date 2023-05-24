عبدالعزيز المطيري



قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف المطيري «نعول على المشاركة الفاعلة للشعب الكويتي في انتخابات أمة 2023، وانه لا محل ولا مجال للعزوف عن المشاركة بسبب الإحباط والإشاعات وإنهم يعلمون أنه لو تم إحباط الشعب ولم ينزل ويشارك في الانتخابات فـــــإن البديل هو الأسوأ من خلال ضخ المال السياسي وشـــراء الأصوات، وهـــــذا واقـــــع بالرغم مــــن ان الفاسدين يحاولون ألا يتحدث أحد عـــــن وجــــود المال السياسي وضخــــه في فترة الانتخابات.



وأضاف هايف في كلمته خلال افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة العارضية، أن الفساد المنتشر وصل إلى البنية التحتية وإلى الشوارع، وهذا الفساد لم يأت من فراغ، فنحن نرى ان الدولة تنهار كأنها من الدول الفقيرة، مؤكدا أن بعض الشخصيات السياسية تزداد ثراء في الوقت الذي يزداد الفساد في البلد.



وتابع هايف: ان المطلوب من حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمــــد الصباح اولا هــــو اجتثـــاث الفساد وعناصره وجميع المسؤولين الفاسدين وإطلاق يد هيئة مكافحة الفساد وتعديل قوانينها، والتي يجب ان تطول كل فاسد في البلد، بالإضافة الى الموافقة على تصحيح مسار السلطة القضائية وضمان استقلاليــــة القضاء من خلال القانون، مؤكدا أنه إذا استقل القضاء ومنحنا الأجهزة الرقابية في الدولة الصلاحيات والفرصة الحقيقية لمكافحة الفساد سنقضي على الفساد، واذا قضينا على الفساد نكون قد بدأنا مشروعنا الإصلاحي.



وختم هايف بقوله: ان الشعب الكويتي الذي انتصر أيام الإيداعات والتحويلات وأسقط الحكومات وانتصر في 2022 هو شعب قادر على أن ينتصر في هذه الانتخابات ويسقط ما تبقى من المرتشين والمتلوثين والمنقلبين على مبادئهم.