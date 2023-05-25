أسامة دياب



أشاد السفير الكرواتي لدى البلاد أمير موهاريمي بقوة ومتانة العلاقات الكرواتية- الكويتية والتي وصفها بالممتازة والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، لافتا إلى أن البلدين الصديقين يجمعهما تعاون وثيق في المحافل الدولية ووجهات نظر متطابقة حيال عدد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الإمكانات التي يتمتع بها البلدان تؤهلهما إلى استشراف آفاق أرحب على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.



ولفت موهاريمي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة بمناسبة إصدار أول كتاب من تأليفه عن الكويت باللغة الكرواتية، إلى أن بلاده تعتبر من أجمل بلدان العالم ووجهة سياحية مميزة، نظرا لما تتمتع به من تنوع طبيعي وثقافي وحضاري فريد، مضيفا أن الساحل الكرواتي يمتد بطول 6 آلاف كيلومتر، ويحتوي على 1274 جزيرة.



وأوضح موهاريمي أن الهدف من إصدار كتاب عن الكويت هو تعريف الشعب الكرواتي بهذا البلد الجميل الصغير بحجمه والكبير بأفعاله وسياساته الحكيمة والمتزنة وشعبه الودود والمضياف، كما أن الكتاب رسالة شكر للكويت على تعاونها وكرم ضيافتها وحسن تعاملها، مبينا أن الإعداد للكتاب استغرق 4 سنوات، مستعرضا أسلوبه ومنهجه في جمع المعلومات، حيث استغرقت فترة القراءة عن الكويت نحو 3 سنوات من خلال 362 مصدرا و561 اقتباسا، فضلا عن استخدامه للمصادر المفتوحة في مكتبة جامعة الكويت ومركز البحوث والدراسات الكويتية، مضيفا كان علي أن أفهم الكويت جيدا قبل أن أبدأ الكتابة عنها.



وأشار إلى أن الكتاب يأتي في 337 صفحة منها 36 صفحة تتناول المصادر التي استعان بها في جمع المعلومات، مبينا أنه استغل كل فرصة أتيحت له للحديث مع المثقفين والحكماء من أبناء الكويت ليفهم المجتمع وأسلوب حياته، لافتا إلى أن كتابه يعتبر أول كتاب يتناول تاريخ الكويت وسياستها الداخلية والخارجية باللغة الكرواتية، موضحا أن كتابه عن الكويت هو الكتاب الثالث في حياته المهنية حيث كان الكتاب الأول بعنوان «تركيا مقدمة إلى التاريخ، السياسة الداخلية والخارجية»، أما الكتاب الثاني فكان عن الهند بعنوان «الهند المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية»، مرحبا بأي مبادرة لترجمة كتاب عن الكويت إلى العربية أو أي لغة أخرى.



وأكد أن الكويت دولة صغيرة محاطة بقوى كبيرة وثقافات مختلفة في المنطقة، لافتا إلى أنه بالرغم من صعوبة الحياة في الكويت في بداية نشأتها إلا أن الحكم فيها بدأ بصورة ديمقراطية كبيرة ولافتة أدت إلى اختيار أسرة الصباح لتولي الحكم، مشيدا بالتنوع الثقافي الفريد في الكويت ولعل ابلغ دليل على ذلك هو ثقافة الديوانية والتي تعتبر من أبرز منابر الرأي والفكر في الكويت وهي أحد أبرز التقاليد الفريدة بأبوابها المفتوحة للجميع دون استثناء.