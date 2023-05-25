الروسان: 4500 طالب كويتي في الجامعات الأردنية حالياً



أسامة دياب



برعاية وحضور السفير الأردني لدى الكويت صقر أبوشتال، افتتح معرض التعليم الجامعي الأردني الرابع أعماله يومي الثلاثاء والأربعاء بفندق كوستا ديل سول، بمشاركة الجامعة الأردنية «أونلاين» وحضور ممثلي جامعة الأميرة سمية.



وفي تصريح للصحافيين على هامش المعرض، قال السفير الأردني صقر أبوشتال إن المعرض بنسخته الرابعة، بمنزلة دعوة لأشقائنا في الكويت وللجالية الأردنية وباقي الجنسيات المقيمة في الكويت للاستفادة من مستوى التعليم الجامعي الذي تتميز به الجامعات الأردنية، لافتا إلى أنه يهدف إلى تطوير العلاقة الأخوية التي تربط بين المملكة والكويت قيادة وشعبا.



وأضاف أبو شتال أن الطالب الكويتي في الأردن يحظى برعاية ومتابعة حثيثة من قبل الجامعات الأردنية وبالتنسيق مع سفارة الكويت في عمان، مشيرا إلى أن التقارب الكبير في العادات والتقاليد بين البلدين يجعل الأردن وجهة تعليمية آمنة للكثير من الطلاب الكويتيين والعرب، إضافة إلى قرب المسافة بين البلدين، مشيرا إلى استحداث الجامعات الأردنية تخصصات جديدة مثل الذكاء الصناعي والأمن السيبراني بالإضافة إلى تخصص جراحة الوجه والفكين لذوي الاحتياجات الخاصة.



بدوره، ذكر المستشار الثقافي السابق في السفارة الأردنية فادي الروسان أن نحو 4500 طالب كويتي يتلقون تعليمهم في الجامعات الأردنية حاليا، كاشفا عن اتفاقية مع المكتب الثقافي الكويتي بمنح طلاب الطب الكويتيين خصومات على قيمة الساعات الدراسية في الجامعات المعترف فيها بالكويت ليتساوى في القيمة مع الطلاب الأردنيين، وذلك لتشجيع الطلبة الكويتيين للالتحاق بالجامعات الأردنية.



وأشار الروسان إلى أن كل معاملات الطلبة المغتربين من إدخال سياراتهم أو دفع اي مخالفات تتم «أونلاين» حتى لا تتعطل مصالحهم، كاشفا انهم أقاموا احتفالا تكريميا للطلبة المتفوقين على مستوى الجامعات الأردنية وقد حصلت طالبة كويتية في مرحلة الدكتوراة في جامعة العلوم الإسلامية على المركز الأول وتم تكريمها.