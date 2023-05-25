عبدالعزيز الفضلي



فيما وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني الجهات المختصة بوزارة التربية بسرعة تجهيز وافتتاح عدد من المدارس الجديدة في محافظتي الفروانية والأحمدي خدمة لأهالي المناطق الجديدة، أكد حرصه الشخصي على افتتاح مدارس بمنطقة الخيران السكنية في القريب العاجل، سعيا لاستقرار الأهالي وتأمين راحتهم وتجنيبهم عناء توصيل أبنائهم لمدارس خارج المنطقة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها العدواني صباح أمس إلى المدارس الجديدة، رافقه فيها وكيل الوزارة المساعد لقطاع المنشآت التربوية بالتكليف م.محمد الخالدي، والوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني.



وشدد العدواني على تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في سرعة توفير الخدمات التعليمية المناسبة في مدارس منطقة الخيران، مثمنا التعاون المثمر بين وزارات الدولة ذات الصلة، في تسهيل وتسريع افتتاح تلك المدارس، والبدء في تشغيلها وإدخالها إلى الخدمة والاستعداد لاستقبال الطلبة في القريب العاجل.



وفي سياق متصل، تعتزم «التربية» التوسع في تقديم خدماتها التعليمية من خلال افتتاح 16 مدرسة في شهر يوليو المقبل، سواء بافتتاح مدارس جديدة، أو إعادة ترميم مدارس قائمة، حيث سيتم افتتاح 7 مدارس جديدة في منطقة غرب عبدالله المبارك التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، بواقع روضة أطفال واحدة، ومدرستين ابتدائيتين، ومدرستين متوسطتين، وثانويتين، واحدة للبنين وواحدة للبنات في كل مرحلة، كما سيتم افتتاح روضتي أطفال ومدرسة ابتدائية للبنين في منطقة الظهر، وروضتين في مدينة صباح الأحمد التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية.



في المقابل، يجري العمل حاليا على ترميم وصيانة عدد من مدارس وزارة التربية في منطقة الخيران السكنية، حسب الجدول الزمني المقرر لتسليم المدارس التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الأول، وهي 4 مدارس، بواقع روضة أطفال، ومدرستين مشتركتين «ابتدائي ومتوسط» للبنين، و«ابتدائي ومتوسط وثانوي» للبنات وثانوية لبنين.