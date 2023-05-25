استكمالا للاجتماع الرباعي الذي ضم وزراء خارجية كل من تركيا مولود تشاووش اوغلو وسورية فيصل المقداد وروسيا سيرغي لافروف وايران حسين أمير عبداللهيان، الذي عقد في موسكو بتاريخ 10 الجاري، أعلنت الخارجية التركية أنه تم تشكيل لجنة رباعية لمتابعة تطبيع العلاقات السورية ـ التركية.



وقال وزير الخارجية التركي، إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خارطة طريق التقارب التركي ـ السوري، مؤكدا أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعها في الأيام القريبة المقبلة.



وقال أوغلو: في ختام الاجتماع في موسكو قررنا إنشاء لجنة لإعداد خارطة الطريق هذه، ومن جانبنا ستضم اللجنة نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات، اللجنة ستكون رباعية الأطراف، في الأيام المقبلة ستعقد اجتماعها وتبدأ العمل لوضع خارطة طريق.



وجاء تصريح أوغلو بعد ساعات من تأكيده أن بلاده ستتعاون مع الحكومة السورية للقضاء على وجود «حزب الاتحاد الكردستاني» الذي تعتبره أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني شمال شرق سورية، وكان قد أشار سابقا إلى أن عملية التقارب السوري ـ التركي لا يمكن أن تتم إلا من خلال مشاركة عسكرية وديبلوماسية حازمة ومنسقة.



وتأتي تصريحات أوغلو رغم الخلافات التي طرأت على ملف التقارب، حيث تعهد الرئيس رجب طيب اردوغان بعدم سحب قواته من شمال سورية، فيما تعتبر حكومة دمشق هذا شرطا أساسيا لأي تقارب أو اجتماع بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.