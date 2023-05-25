

عبدالحميد الخطيب



يتواجد المخرج والفنان صادق بهبهاني هذه الفترة في فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي الدولي، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: سعيد بالمشاركة في تلك الدورة الاستثنائية من هذا المهرجان العريق، ومشاهدة أهم إنتاجات السينما الحالية لكبار المخرجين، ومتابعة الجديد في صناعة الفن السابع.



وأضاف بهبهاني: يجمع المهرجان هذا العام كوكبة من النجوم العالميين أصحاب الخبرات الطويلة في عالم السينما مثل نجوم هوليوود كيت بلانشيت وجوني ديب وهارسن فورد وتوم هانكس، وغيرهم، وقد استمتعت بمشاهدة عدد من الأفلام منها «قتلة زهرة القمر» للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، مشيدا بما تفعله المملكة العربية السعودية في ركنها الخاص بالمهرجان ودعمها للسينما العربية، وقال: إخواننا في السعودية يقومون بجهود جبارة ويعملون على جذب كل ما من شأنه أن يرتقي بصناعة السينما عندهم، كاشفا بأنه يجهز لمشروع سينمائي، وأوضح: «قاعد اشتغل على نص فيلم جديد، وإن شاء الله سيرى النور قريبا».