

اختتم بنك بوبيان مشاركته في معرض «توطين» الوظيفي والذي عقد في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM خلال الفترة من 22 حتى 24 الجاري بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية الرائدة في مختلف القطاعات.



وجاءت مشاركة ورعاية بوبيان للمعرض تأكيدا لخطواته الراسخة تجاه استراتيجية انتقاء وجذب أفضل الكوادر الوطنية الشابة من حديثي التخرج ومنحها المزيد من الفرص نحو الإبداع والابتكار وتوفير مناخ عمل مناسب لتطويرها وصقل مهاراتهم تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وصولا بهم لتولي أعلى المناصب القيادية.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني تعليقا على مشاركة البنك في معرض «توطين» بجامعة الشرق الأوسط للتوظيف «نختتم اليوم أحدى مشاركاتنا البارزة لتوظيف كوادرنا البشرية الشابة الهادفة إلى توطين الوظائف في القطاع المصرفي في كافة المجالات».



وأضاف ان مشاركة بوبيان في المعرض انما تأتي تعزيزا لركائز الاستدامة الهادفة نحو دعم الكوادر الوطنية الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية وتطلعات العمل المصرفي في بوبيان على المدى البعيد.



وأشار إلى ان بنك بوبيان فرض نفسه اليوم كأحد أهم واجهات العمل المفضلة لدى شريحة الشباب المقبل على الالتحاق بسوق العمل وتوفير ما يتماشى مع تطلعاتهم لتقديم افضل ما لديهم ليكونوا ركيزة نجاح العمل المصرفي في بوبيان، مضيفا ان بنك بوبيان يعد من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية والتي تجاوزت حاليا 80%.



من جانبه، أكد مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل على دور بوبيان البارز في إعداد وتجهيز بيئة عمل مناسبة لتعزيز قدرات الموظفين وإبراز قدراتهم لتقديم أفضل أداء وبذل المزيد من الجهد لتحسن مستوى العمل، وذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل قائم على التطوير والإعداد وفق معايير علمية تقود مسيرة التطور ورفع مستوى الأداء.



وأضاف ان الاعتماد على استراتيجية واضحة لبرامج بوبيان التدريبية تأتي لتعزيز جهود البنك الرامية إلى تطورهم المهني ومنحهم تجربة تدريبية متميزة ينعكس إيجابيا على مستوى أدائهم في العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.



وشهد جناح بوبيان في المعرض إقبالا كبيرا من المشاركين، حيث قام موظفو مجموعة الموارد البشرية في البنك بالرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب، الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دورا كبيرا ومحوريا في تنمية الاقتصاد الكويتي.