عبدالكريم العبدالله



أوقفت وزارة الصحة النقل والندب «الجزئي» أو «الكلي» للأطباء البشريين العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية للعمل خارج نطاق الرعاية الصحية الأولية. وجاء في القرار أن الفئات التي يشملها وقف النقل والندب الجزئي والكلي هي «ممارس عام فما فوق - اطباء العائلة من مسمى مسجل فما فوق - أطباء العائلة الحاصلين على زمالات تخصصية». واستثنى القرار الأطباء المقبولين في برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» و«بورد طب العائلة» خلال السنوات التدريبية. وتم تطبيق القرار ويلزم تنفيذه ويعمل به اعتبارا من الأمس، كما يلغى كل قرار أو نص يتعارض مع احكامه. ويأتي هذا القرار رغبة من الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية عالية الجودة والتي تستهدف الاحتياجات الصحية للسكان من خلال الكوادر الصحية المدربة والمؤهلة من أطباء العائلة وأطباء الممارسين العامين، والحد من ظاهرة تسرب اطباء العائلة الحاصلين على شهادة البورد الى العمل الاداري.