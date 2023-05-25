استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ انضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال الحرب، مؤكدا أن هذا الأمر ليس مدرجا على الأجندة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا هاجمت سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية بزوارق مسيرة قرب البوسفور، مؤكدة أن قواتها تمكنت من تدمير كل الزوارق التي هاجمت السفينة، كما أفادت وسائل إعلام روسية بإصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوغني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية قرب خيرسون.



وقال ستولتنبرغ ـ خلال ملتقى في العاصمة البلجيكية بروكسل ـ إن الجميع أدركوا أن منح العضوية لأوكرانيا في خضم الحرب ليس مطروحا.. المسألة هي ما سيحدث عندما تنتهي الحرب.



من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس ـ خلال مباحثات أجراها مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في كييف ـ أن دعم الحلفاء الغربين لكييف سيظل ثابتا.



ونقلت وزارة الدفاع الأوكرانية عن بن والاس قوله ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يجب أن يدرك أنه لن يكون قادرا على كسب الحرب التي بدأها»، معتبرا أن موسكو باتت تدرك أن حلفاء أوكرانيا «سيكونون معها في حقها بالدفاع عن النفس، وسيساعدونها بكل أنواع الأسلحة الممكنة من صواريخ ودبابات، وبمقاتلات إف-16».



وردا على الهجمات التي شهدتها مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية، قالت موسكو إنها سترد بـ«حزم شديد» على أي توغلات مسلحة داخل حدودها مستقبلا.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو امس خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين «سنواصل الرد بسرعة وبحزم شديد على مثل هذه الأعمال»، مشيرا إلى أن القوات الروسية قتلت «أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا» ودمرت مركبات مسلحة خلال الاشتباكات، وفق تعبيره.



كما أكد البيت الأبيض أنه كان «واضحا» مع أوكرانيا بأن الإدارة الأميركية لا تؤيد استخدام المعدات العسكرية الأميركية لشن هجمات داخل روسيا، فيما يبدو تعليقا على تقارير أفادت باستخدام مدرعات أميركية الصنع في الهجوم على بيلغورود.



ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا هاجمت السفينة «إيفان خورس» التابعة للبحرية الروسية بزوارق مسيرة قرب مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح.



وأضافت الوزارة، أن «القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة بواسطة 3 زوارق سريعة مسيرة، لمهاجمة سفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود، والتي تقوم بمهام لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز».



وأكدت الوزارة أن السفينة الروسية تمكنت من تدمير جميع الزوارق المسيرة بنيران أسلحة عادية وتواصل الآن أداء مهامها.



وتعتبر سفينة إيفان خورس سفينة استطلاع متوسطة مصممة لتوفير الاتصالات ومراقبة الأسطول، وإجراء استخبارات إلكترونية وإدارة حرب إلكترونية. وتبلغ حمولتها حوالي 4 آلاف طن، ويبلغ طولها حوالي 100 متر، بمدى إبحار أكثر من 8 آلاف ميل بحري، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود عام 2018.



من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام روسية امس أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوغني أصيب في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية.



ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن زالوغني أصيب بالرأس جراء ضربة صاروخية على مركز قيادة أوكراني قرب مدينة خيرسون أوائل الشهر الجاري.



وأشار المصدر إلى أن زالوغني يخضع لعملية جراحية في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية، وأنه لن يتمكن من مواصلة خدمته نتيجة الإصابة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني.



وبخصوص الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية، أعلن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف أن المنطقة المحاذية لأوكرانيا تعرضت إلى هجمات «عديدة» بطائرات مسيرة خلال الليل، بعد توغل مسلح من الأراضي الأوكرانية.