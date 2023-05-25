

يغادر اليوم وفد منتخبنا الوطني للرماية تحت الماء للمشاركة في بطولة فرنسا الدولية، وهو أول منتخب وطني يتم تشكيله للرماية تحت الماء، ويضم كلا من: عبدالله العمران، عبدالله الصابري، محمد البلوشي وحمد الفوزان.



‏ويترأس الوفد أمين الصندوق في النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الدخيل بالإضافة إلى المدير الفني للمنتخب نايف الكندري.



ويسعى نادي الغوص والإنقاذ إلى مواصلة تحقيق الإنجازات بعدما قام بتنظيم بطولة العالم للغوص الحر وحقق ميدالية برونزية عن طريق اللاعبة مي البدر، كما شهدت البطولة تحطيم العديد من الأرقام الوطنية، الأمر الذي يريد تكراره النادي في فرنسا.