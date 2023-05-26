أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية في عموم مناطق المحافظة ضمن المرحلة الثانية من حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة، أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا لرفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد القريفة قيام الفريق الرقابي في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 32 سيارات وقوارب مهملة وبقالات وحاويات سكراب بالإضافة الى وضع 48 ملصقا لسيارة وقارب مهملة وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة ورفع 98 دربا من المخلفات وإرسالها الى مردم البلدية وتبديل 614 حاوية بمختلف الأحجام.



وأشار القريفة إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.