عقدت الشركة الوطنية العقارية اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنسبة حضور بلغت 70.35%، وذلك إلكترونيا، حيث وافق مساهمو الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح خاصا بمساهمي الشركة الأم بقيمة 17.9 مليون دينار، ما يعادل 10.1 فلوس للسهم، عن عام 2022، مقارنة بصافي أرباح 199.6 مليون دينار، ما يعادل 112.3 فلسا للسهم عن 2021، وبلغت الإيرادات التشغيلية 26 مليون دينار، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 32.5 مليون دينار في 2021.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي للشركة فيصل سلطان: «يعود الانخفاض في أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالعام 2021 إلى أثر الأرباح الاستثنائية التي سجلت خلال 2021 نتيجة قيام شركتنا الزميلة أجيليتي ببيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى دي.أس.في».



وأضاف سلطان: «سوف نواصل التركيز على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة، وأود هنا أن أنتهز الفرصة وأشكر مساهمينا الكرام على دعمهم المستمر لاستراتيجية الشركة، كما أشكر جميع أصحاب المصالح لدينا على ثقتهم المستمرة في إدارة الشركة».



وفيما يخص مشاريع الشركة الرئيسية، قال سلطان: «يسرني أن أعلن أن عددا كبيرا من الوحدات في ريم مول باتت تعمل حاليا، ففي جزيرة الريم بقلب أبوظبي الجديدة، يمتد مشروع ريم مول على مساحة تأجيرية تقارب 2.8 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمته حوالي 1.3 مليار دولار».



وأضاف: «يشمل ريم مول 450 وحدة بيع بالتجزئة معدة لاستقبال أرقى العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى حوالي 85 مطعما ومقهى ومجموعة من الأماكن الترفيهية تركز على الأسرة بما في ذلك فوكس سينما، كارفور هايبر ماركت، وسنو أبوظبي والتي تعد واحدة من أكبر حدائق الثلج في العالم، وكذلك يحتوي المشروع على أكبر موقف للسيارات في أبوظبي بـ 6800 مكان مخصص للمواقف».



ولفت سلطان إلى أن مشروع حديقة الثلج في ريم مول «سنو أبوظبي»، من المتوقع افتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، وهي حديقة داخلية واسعة تمتد على مساحة تقارب 1000 متر مربع، وتقدم مجموعة كبيرة من الألعاب الترفيهية تتضمن 12 لعبة و17 معلما جاذبا، مما يضمن تجربة رائعة للزوار. وتوفر كذلك للزوار فرصة التمتع بأجواء الشتاء من خلال المحافظة على درجة حرارة منخفضة تبلغ 2 درجة مئوية تحت الصفر طوال الوقت.



من المتوقع أن يصبح ريم مول أحد أكثر مراكز التسوق المفضلة في أبوظبي التي تعتبر وجهة سفر عائلية مرموقة ومركزا رائدا للأنشطة العقارية وأنشطة قطاع التجزئة.



وقال سلطان: «تشهد أبوظبي انتعاشا كبيرا في قطاعي العقار والتجزئة، مما يعكس سوقا مزدهرة نابضة بالحياة. كما تشهد المدينة نموا ملحوظا في عدد المشاريع التنموية، وازدهارا كبيرا في قطاع التجزئة. وسوف يحقق هذا الأمر العديد من الفوائد لريم مول كما سيدعم الأنشطة بجزيرة الريم بشكل عام».



وأضاف: «لقد انضمت جزيرة الريم مؤخرا إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM) كمنطقة حرة، مما يوفر مجموعة من المزايا لريم مول أهمها أنه يوفر بيئة صديقة للأعمال، مع أنظمة وإجراءات مبسطة، مما يسهل عمليات ريم مول بشكل عام».



جدير بالذكر، أن الشركة الوطنية العقارية تأسست عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.