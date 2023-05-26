

تواصل شركة الخطوط الجوية الكويتية جهودها الحثيثة في اكتشاف المواهب وتعيين الشباب وحديثي التخرج الكويتيين من خلال برنامج «واثق» لاستقطاب المواهب وتوطين الوظائف في «الطائر الأزرق» الذي أطلقته الشركة في ديسمبر من العام 2022، والذي يأتي في إطار تشجيع حديثي التخرج على انخراطهم في العمل في مجال الطيران والنقل الجوي وتعزيز روح الوطنية والانتماء للناقل الوطني للكويت.



وفي هذا الصدد، قال مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة محمد الفواز: بعد النجاح الذي حققته حملة برنامج «واثق» خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى يناير 2023، فإن جهود «الكويتية» مستمرة في استهداف واكتشاف المواهب من الخريجين والشباب المقبل على سوق العمل، ونظرا للإقبال المتزايد من قبل المتقدمين، تواصل الشركة إجراء المقابلات وفرز طلبات التوظيف، حيث استقبلت الشركة منذ إطلاق البرنامج أكثر من 4 آلاف من المتقدمين للعمل في كل الدوائر التشغيلية والمساندة في الطائر الأزرق.



من جانبه، مدير دائرة الموارد البشرية في الشركة أحمد البناي: تسعى «الكويتية» جاهدة إلى تجديد الدماء داخل جدران الطائر الأزرق ودخول كوادر وطنية موهوبة لديها روح المبادرة والكفاءة والتفاني في العمل.