

خديجة حمودة



دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كل الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، وقال: إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة.



جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي أمس خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة بمحافظة السويس، بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



وقال الرئيس السيسي: «إنه إذا كانت التكلفة اللازمة لما تم في المرحلة الأولى بالإضافة الثلاث مراحل المتبقية لهذا المجمع تصل إلى 700 مليون دولار - وهو مبلغ ليس بقليل لكن سنستعيده خلال 3 أو 4 سنوات - وعلينا دراسة ما سيوفره الإنتاج من مبالغ كانت ستدفع في الاستيراد بالإضافة إلى ما تحققه من عوائد تصدير».



وتابع الرئيس: «إذا اكتفينا نقول دائما، من أين لنا العملة الصعبة اللازمة للاستثمار؟ فإننا لا نتقدم إلى الأمام وبالتالي فعلينا المضي قدما في الاستثمار وضخ الأموال التي ستحقق عوائد كبيرة متمثلة في الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من القوى العاملة».



وأكد الرئيس السيسي أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأيضا متاحة للاستثمار في البورصة لمساعدة المواطنين على الاستثمار في فرص لها عائد جيد.



وطلب الرئيس السيسي بعمل دراسة تكلفة المراحل المقبلة من المجمع الصناعي والعوائد المنتظر تحقيقها منها وعرضها عليه ليتم اتخاذ قرار في ضوء ذلك والإسراع في الانتهاء من كافة المراحل المستقبلية من المجمع.



وأكد الرئيس السيسي الحرص على إزالة أي معوقات أمام الهيئة المصرية للثروة المعدنية أو أية مؤسسة أخرى، مشددا على ضرورة دراسة كافة المخططات الخاصة بإنتاج الكوارتز التي تضمن إمكانية إنتاج المواد المستخدمة داخل مصر بدلا من استيرادها من الخارج.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا المشروع يعد فرصة استثمار جيدة داخل مصر، ووجه رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي بضرورة إعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المشروع.



وأكد الرئيس السيسي أهمية عقد لقاءات واجتماعات مع المتخصصين في مجال التعدين من أجل جذبهم للاستثمار في مجمع إنتاج الكوارتز لأنه يمثل فرصة استثمارية جيدة يجب استغلالها.