المعهد يمتلك برنامج ابتعاث ناجحاً يمتد لعقود عديدة أسهم في تطوير كوادر وطنية متميزة

دارين العلي



حذرت رابطة الباحثين العلميين فـي مـعـهد الكويت للأبحاث العلمية من خطورة خفض معايير التوظيف في المعهد بعد إعلان التوظيف الأخير الذي نص على خفض معيار تقييم درجة البكالوريوس إلى نقطتين بدلا من 3 من أصل 4 نقاط وإلغاء شرط نشر المرشح المتقدم لأوراق علمية في مجلات دولية محكمة.



وقال رئيس الرابطة د.يحيى الهدبان في تصريح لـ«الأنباء» إن التعيينات الخاصة بالباحثين من حملة شهادة الدكتوراه لها أهمية بالغة في تطوير البحث العلمي، وتؤثر بشكل كبير على سمعة المعهد على المستوى الإقليمي والعالمي، مناشدا المعنيين التدخل لوقف خفض معايير التوظيف ما سيؤثر على مخرجاته وسمعته على الصعيد العالمي.



وأوضح الهدبان أن المعهد يمتلك برنامج ابتعاث ناجحا يمتد عبر عقود عديدة، أسهم في تطوير كوادر وطنية متميزة ذات خبرات ومؤهلات عالية حاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعات مرموقة عالميا، وتم توظيفهم بما يتماشى مع احتياجات المعهد الاستراتيجية والتخصصات الفريدة المطلوبة.



وأضاف: بناء على ذلك، فإن رابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية تأمل من المعنيين ضرورة وقف هذا الأمر والحفاظ على مستوى المعهد العلمي من خلال تعيين أشخاص ذوي الخبرة العلمية والإنجاز وترك عملية التعيين لحين تعيين مدير عام بالاصالة للمعهد ينظم هذه المسألة ويتحمل مسؤوليتها.