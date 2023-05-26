يحيى حميدان



قال مدرب الكويت الصربي بوريس بونياك، ان لاعبيه خاضوا لقاء القادسية كـ«الأبطال» وهو ما كان يجب أن يكونوا عليه عقب ضمان التتويج باللقب في المباراة التي سبقتها أمام العربي.



وأضاف بونياك عقب اللقاء: «التحضير للمباراة لم يكن سهلا بالنسبة لنا خاصة في ظل فرحة اللاعبين بحصد لقب الدوري، لذلك أوصيتهم بأن يظهروا بشخصية البطل ويلعبوا بكل جدية، وأرى أن النتيجة تغني عن التحليل واستطعنا تأكيد صدارتنا بجدارة».



واشار إلى أن تراجع أداء «الأبيض» طبيعي عقب إنهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة، ومع هذا التفوق لم أطلب المزيد من اللاعبين وأجريت بعض التغييرات وهو ما تسبب في انخفاض الرتم وكنا محظوظين بتسجيل الهدف الرابع مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني وهو ما أراحنا كثيرا.



وبين بونياك أنه في محادثات حاليا مع إدارة الكويت حول مسألة الاستمرار على رأس الإدارة الفنية في الموسم المقبل، لكن إلى الآن النقاشات مفتوحة ولم يتم حسم الأمور.