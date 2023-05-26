أحمد مغربي



شكّلت مؤسسة البترول الكويتية أمس لجنة المفاضلات لترقيات نواب الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين في القطاع النفطي، وذلك برئاسة عضو مجلس الإدارة أسعد السعد وعضوية كل من د.فاضل صفر ويوسف القبندي، وبمشاركة العضو المنتدب للموارد البشرية بمؤسسة البترول هشام الرفاعي. وقالت مصادر ان اللجنة أرسلت دعوات إلى 128 مديرا في القطاع النفطي للمنافسة على 19 منصبا شاغرا على مستوى قياديي الصف الثاني، ومن المتوقع ان تبدأ اللجنة أعمالها غدا السبت.



وبناء على الآلية الجديدة التي قامت بها مؤسسة البترول، فإن خبرات المدير المستوفي للشروط ستسمح له بالدخول على الأقل في المنافسة على 3 شواغر، وهناك مديرون سينافسون على أكثر من 10 شواغر. وأشارت إلى ان الشواغر في القطاع النفطي منها: 3 شواغر في نفط الكويت،



3 شواغر في البترول الوطنية، 3 شواغر في قطاع التسويق العالمي، شاغران في شركة كوفبيك، شاغر واحد في كل من «كيبك» و«ناقلات النفط» وقطاع التدقيق الداخلي والشؤون الإدارية. وتوقعت المصادر أن يتم حسم الترقيات خلال الأسبوعين المقبلين بحد أقصى.