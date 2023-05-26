قال رئيس هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسري الديب، إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية في مصر وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مطالبا بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة، مشيرا إلى وجود خطة خمسية لحل مشكلة كثافة الفصول إلا أنها تحتاج إلى توفير الأراضي ومصادر التمويل.



وأوضح الديب - خلال كلمته بجلسة التعليم قبل الجامعي خلال الحوار الوطني ـ أنه تم انجاز 116 ألف فصل، وتضاعفت الموازنة لأكثر من 3 مرات لتصل إلى 13 مليار جنيه، مشيرا إلى ضرورة عمل صندوق لجمع نسبة 1.5% (واحد ونصف) من سعر بيع العقارات يتم توجيهه لجهود الأبنية التعليمية، وكذلك إعادة النظر في شروط ومحددات الأبنية التعليمية.



وطالب برفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراض جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري.