بيروت - بولين فاضل

غيّب الموت المطرب والملحن اللبناني محمد جمال عن عمر ناهز 89 عاماً علماً أنه مقيم منذ سنوات في الولايات المتحدة الأميركية.

ويعتبر الراحل واحداً من أشهر نجوم الغناء في الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات، حيث يضم أرشيفه الغنائي عدداً كبيراً من الأعمال أشهرها ما قدّمه مع زوجته الفنانة المعتزلة طروب.

من أشهر أعماله: بدي شوفك كل يوم، آه يا إم حمادة، يسعدلي صباحو، سيارتو أكبر، قسم شرقي، يامزيكا...

وإلى جانب الغناء والتلحين شارك محمد جمال في عدد من الأفلام والمسلسلات في كل من مصر ولبنان وأحيا حفلات في دول كثيرة.