حالة واحدة تتلقى العلاج بوحدة العناية في المستشفى الأميري وأخرى بقسم جراحة النساء



عبدالكريم العبدالله



أكدت وزارة الصحة إسعاف 11 مصابا فجر اليوم إلى مستشفى الأميري ومبارك الكبير، جراء حادث سير على شارع الخليج العربي بين سيارة ومجموعة من هواة ركوب الدراجات الهوائية.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبد السند تعامل إدارة الطوارئ الطبية فجر اليوم فور ورود البلاغ، مع حادث سير بين سيارة ومجموعة من هواة ركوب الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي.



وأشار السند إلى انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث عند تلقي البلاغ، حيث تم إسعاف المصابين إلى أقسام الطوارئ، بواقع 7 حالات إلى المستشفى الأميري، و4 حالات إلى مستشفى مبارك الكبير، حيث تنوعت معظم الإصابات ما بين جروح وكسور، لافتا إلى السماح بخروج 9 حالات بواقع 5 من المستشفى الأميري و4 حالات من مستشفى مبارك الكبير، بعد إجراء التدخلات الطبية اللازمة، واستقرار حالتهم الصحية، فيما تتلقى حالة واحدة العلاج اللازم في وحدة العناية المركزة في المستشفى الأميري، وأخرى في قسم جراحة النساء.



ولفت الى قيام فنيي الطوارئ الطبية بتقديم الإجراءات الطبية اللازمة في موقع الحادث لنحو 4 حالات، مثمنا الجهوزية التامة لمختلف الأقسام الطبية التي تعاملت مع الحادث فور ورود البلاغ، متمنيا للمصابين موفور الصحة والسلامة.



وجدد الدعوة إلى ضرورة التقيد بالقواعد والقوانين المرورية المنظمة للسير وتجنب السلوكيات الخاطئة، حفاظا على صحة وسلامة مستخدمي الطرق.