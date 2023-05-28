أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني أهمية مشاركة التربية في الملتقى الإعلامي العربي بدورته الـ 18 التي تنطلق في البلاد غدا الأحد حرصا منها على تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية مع الملتقى.



وقال العدواني، في بيان صحافي صادر عن «التربية»، إن هذا التعاون المشترك يسهم في «تحقيق النجاح والشراكة الإستراتيجية للإعلام الكويتي وإبراز وتشجيع المواهب الطلابية في الفنون التشكيلية منذ الصغر وصقل قدرات الطلاب في المناسبات الوطنية والدينية».



وذكر أن ممثلي الوزارة سيعرضون في الملتقى جهود حملة «استعد» التي استبقت اختبارات نهاية العام الدراسي، سواء لتهيئة الطلبة لدخول الاختبارات أو رفع سقف التوعية بين أوساط أفراد المجتمع بضرورة تجنب الظواهر السلبية المرافقة لفترة الاختبارات.



وأشار العدواني إلى أن الحملة تمثل الجانب الإعلامي لوزارة التربية وإبراز دورها في التواصل مع المجتمع لإيصال رسالتها، مبينا أن الوزارة ستشارك في الملتقى ممثلة بتوجيه التربية الفنية التابع لمنطقة الفروانية التعليمية.