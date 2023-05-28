

القاهرة - محمد صلاح



يبدو أن إعلان الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد خطوبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب كان بمنزلة الفأل الحسن و«وش السعد» عليها، فهي تشارك في عدة أعمال فنية دفعة واحدة منها فيلم «عصابة عظيمة» مع إسعاد يونس، كما تجسد شخصية تاجرة مخدرات ضمن أحداث مسلسل «بطن الحوت» بطولة: محمد فراج وباسم سمرة وأمينة خليل وغادة عادل.



وتجهز أسماء لفيلم كوميدي جديد، بجانب مشاركتها في بطولة فيلم «عاشق» مع أحمد حاتم ومحسن محيي الدين، من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح، وأيضا في فيلم «الغربان» بطولة: عمرو سعد ومحمد علاء وجميل برسوم، تأليف وإخراج ياسين حسن، وتظهر كضيفة شرف في مسلسل «نصي التاني» مع علي ربيع ومحمد محمود.