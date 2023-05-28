دارين العلي



أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة ستمضي في مشروعها الخاص بشراء الطاقة من شبكة الربط الخليجي من خلال أخذ موافقات الجهات الرقابية لإتمام إجراءات التعاقد المباشر، ومن ضمنها إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، وذلك بعد إشارة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات بعدم اختصاصه بهذا الأمر. وكان الجهاز المركزي للمناقصات أشار إلى عدم اختصاصه بطلب وزارة الكهرباء في شأن التعاقد المباشر مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لشراء 600 ميغاوات لصيف 2023.



ولفتت المصادر إلى حصول الوزارة في وقت سابق على موافقة وزارة المالية بشأن تخصيص 30 مليون دينار لشراء الطاقة من هيئة الربط الكهربائي الخليجية، وذلك لضمان عملية التشغيل الآمن لوحدات الإنتاج الكهربائية لموسم الصيف الحالي.



وتوقعت المصادر أن تشهد الأحمال الكهربائية بدءا من مطلع يونيو المقبل ارتفاعا في معدلات استهلاك الطاقة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع أن تتراوح ما بين 43 و45 درجة مئوية، مبينة ان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق العتيبي سبق أن أوضح أن أعلى معدل استهلاك متوقع للصيف الجاري سيكون 16880 في حين سيبلغ إنتاج الوحدات 18 ألف ميغاواط.



ولفتت المصادر إلى أن مؤشر الأحمال الكهربائية سجل أول من أمس الأول (الجمعة) 12740 ميغاوات في ظل وجود فائض 2235 ميغاوات، أما على صعيد المياه، فقد حقق معدل الإنتاج تفوقا على معدل الاستهلاك، حيث بلغ معدل إنتاج المياه 489 مليون غالون في حين بلغ معدل الاستهلاك 475 مليون غالون.