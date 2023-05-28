منصور السلطان



أحال رجال دوريات عمليات مديرية أمن الجهراء وافدا آسيوي الجنسية تخصص في ترويج المخدرات على المتعاطين في جواخير بر «ارحية» إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة القصر وبحوزته «كوكتيل» من المواد المخدرة.



وقال مصدر أمني ان الوافد ضبط في منطقة القصر وبحوزته (شبو وحشيش وكيميكال وحبوب مخدرة) بالإضافة الى أدوات للتعاطي، وتبين انه مخالف لقانون العمل، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على مواد مخدرة.



هذا، وقد اعترف المتهم بأن المخدرات المضبوطة كان بصدد ترويجها على زبائنه في جواخير بر «ارحية».