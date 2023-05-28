ناصر العنزي



يتوج الكويت رسميا بطلا لدوري زين في ختام المسابقة اليوم في المباراة التي ستجمعه مع كاظمة على ملعبه في كيفان، وذلك للمرة الـ 18 في تاريخه بعدما حسم اللقب لمصلحته قبل جولتين من الختام، كما تقام مباراتان أخريان تشهدان تنافسا من أجل حصد مقعد الوصافة، إذ يلتقي القادسية الرابع برصيد41 نقطة مع الفحيحيل السادس بـ 28 نقطة على ملعب نادي الشباب، فيما يواجه العربي الثاني بـ 46 نقطة مع السالمية الخامس 30 نقطة على ملعب ثامر.



ويستعد «الأبيض» اليوم للاحتفال مع جماهيره باللقب الغالي بعدما حافظ على صدارته طويلا وتوج بطلا قبل نهاية الدوري بجولتين بعد فوزه على ملاحقه العربي بهدفين نظيفين، واستكمل تفوقه بفوز عريض على القادسية برباعية نظيفة في الجولة الماضية، مؤكدا أحقيته في حصد اللقب بفضل قواعده المتينة فنيا وإداريا، وسيسعى «العميد» اليوم إلى تحقيق الفوز ليبرهن على أنه الأفضل قبل التتويج الرسمي بعد موسم استثنائي وشاق تم فيه تطبيق نظام جديد بين الـ 6 الأوائل.



أما كاظمة، فلم يكن بعيدا عن المنافسة على اللقب قبل أن يخسر من القادسية 1-2 قبل جولتين من خط النهاية بعدما قدم مستويات متقدمة، لكنه لم يحسن التعامل مع الفرص المتاحة له حيث فقد توازنه بعدما دخلت المسابقة مراحلها الحاسمة وخسر من «الأصفر»، وهي المواجهة التي أخرجته من المنافسة، ويسعى «البرتقالي» إلى خطف مركز وصيف البطل، وبالتالي فإن الفوز اليوم يحسم له هذا المركز رسميا حتى في حال فوز العربي مستفيدا من المواجهات المباشرة التي تصب في صالحه.



وفي مباراة القادسية والفحيحيل، يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز في يوم الختام بعدما ابتعدا مبكرا عن المراكز المتقدمة، فقد عانى «الأصفر» طويلا هذا الموسم ولم يحقق أي بطولة، فيما قدم «الأشاوس» مستويات جيدة وتمكن مع مدربه فراس الخطيب من ضمان مقعد في الدوري الممتاز للموسم المقبل مبكرا.



وفي مباراة العربي والسالمية، يسعى «الأخضر» للحفاظ على الوصافة بعدما كان قريبا من منافسة الكويت على اللقب لكنه فقد بعض النقاط التي أضرت بموقفه قبل أن يتم إعلان البطل، ولحجز الوصافة عليه تحقيق الفوز أولا بالتزامن مع تعادل أو هزيمة كاظمة أمام الكويت، فيما جاءت عروض «السماوي» في الدوري متفاوتة وابتعد مبكرا عن المنافسة، بل إنه يتصارع مع الفحيحيل على المركز الخامس!