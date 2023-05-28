هادي العنزي



تعاقد مجلس إدارة نادي الكويت مع لاعب منتخب استراليا لكرة السلة ثون ميكر للمشاركة مع الفريق الأول لكرة السلة في نهائيات بطولة «السوبر ليغ» لمنطقة غرب آسيا، والتي تقام خلال الفترة من 7 حتى 17 يونيو المقبل في الإمارات.



ويعتبر ثون ميكر (26 عاما) من بين أفضل لاعبي القارة الآسيوية في المركز رقم (5)، بالإضافة إلى أنه سبق له اللعب في دوري المحترفين الأميركي (NBA) وعليه يعتبر اللاعب إضافة مهمة في صفوف «الأبيض» الذي يسعى للمنافسة على لقب «السوبر الآسيوي» وحجز مقعد متقدم يضمن له المشاركة في نهائيات كأس آسيا للأندية، والمؤهلة إلى بطولة العالم للأندية، وقد وزعت أندية غرب القارة الآسيوية إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى الرياضي، وبيروت اللبنانيين، والمنامة البحريني، وبطل كازاخستان، فيما جاء الكويت على رأس المجموعة الثانية، بالإضافة شباب أهلي دبي الإماراتي، وغوزان الإيراني، وبطل الهند.



ويخوض «العميد» الأسبوع الجاري منافسات حاسمة مع نظيره كاظمة على لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي، حيث خسر أولى مبارياته أمام «البرتقالي» بنتيجة 90-93، والتقى معه مساء أمس في ثاني المواجهات، على أن يحسم لقب الدوري للفريق الفائز في 3 مباريات من إجمالي 5 متاحة.