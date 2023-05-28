أحمد مغربي



بدأت لجنة المفاضلات لترقيات نواب الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين أعمالها أمس السبت في القطاع النفطي، وذلك مع المديرين المرشحين في شركات نفط الكويت والكويتية لنفط الخليج و«كوفبيك». وقالت مصادر لـ«الأنباء»، انه تم توجيه الدعوة لنحو 33 متقدما لبدء المفاضلات في الأيام الأولى، على ان تتبعها باقي الشركات في القطاع النفطي وذلك حسب العائلة الوظيفية، مشيرة إلى ان مؤسسة البترول حددت تاريخ 7 يونيو المقبل كآخر موعد للمقابلات. وذكرت المصادر أن المفاضلات ستركز على المهارات الشخصية والاستراتيجية التي يتمتع بها المدير المرشح للمنصب القيادي دون الاكتفاء فقط بالأمور الفنية والشهادات العلمية. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة أرسلت نهاية الأسبوع الماضي دعوات إلى 128 مديرا في القطاع النفطي للمنافسة على 19 منصبا شاغرا على مستوى قياديي الصف الثاني.