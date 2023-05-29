لمياء الملحم: الخطة مستمرة من 10 يونيو إلى الساعة 12 ظهر الأحد 2 يوليو لإتاحة أكبر فرصة للطلاب للتسجيل

مواعيد التقديم لجامعتي الكويت وعبدالله السالم من 15 يوليو إلى 26 منه و الجامعات الخاصة من 29 يوليو إلى 10 أغسطس و "التطبيقي" من 27 يوليو إلى 17 أغسطس

حق الطالب التسجيل في 8 تخصصات كحد أقصى

استعداد "التعليم العالي" لاستقبال أي استفسارات علي إيميلات الوزارة

طرح التخصصات الطبية والمساندة والتكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل

إدراج علم المناعة وعلم الأمراض وإدارة الطيران والأرصاد الجوية وطب الأسنان وهندسة الطيران وغيرها

طرح التخصصات الطبية والمساندة والتكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل

إدراج علم المناعة وعلم الأمراض وإدارة الطيران والأرصاد الجوية وطب الأسنان وهندسة الطيران وغيرها





مريم بندق

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي للطلبة الحاصلين على الثانوية في عامـــي 2022/2021 و2023/2022 بمختلف أنواعها من المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية، على أن يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداء من 10 يونيو حتى الساعة 12 ظهر الأحد الموافق 2 يوليو.

وحدد العدواني مواعيد التقديم لجامعتي الكويت وعبدالله السالم من 15 يوليو إلى 26 منه، والجامعات الخاصة من 29 يوليو إلى 10 أغسطس، كما أن التقديم للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيكون من 27 يوليو إلى 17 أغسطس.

هذا، وأعلنت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم، أنه يمكن للطالب التسجيل في 8 رغبات كحد أقصى، إلى جانب الحصول على اختبار الآيلتس بعد القبول في البعثة ولمدة سنة من تاريخ القبول وذلك قبل التحاقه بمقر الدراسة، فضلا عن استعداد الوزارة لاستقبال أي استفسارات خاصة بالبعثات على ايميلات الوزارة.

وأشارت إلى انه تم طرح عدة تخصصات منها التخصصات الطبية، الخدمات الطبية المساندة، والتخصصات التكنولوجيــة، وتـــم إدراج تخصص علم المناعة الجديد وعلم الأمراض في أستراليا، وتخصصات إدارة الطيران وعلم الأرصاد الجوية في كندا، وطب الأسنان وهندسة الطيران والعلاج الوظيفي وصحة الفم في أستراليا، وعلم المختبرات الطبية في الولايات المتحدة الأميركية، وعلاج النطق في نيوزيلندا، والتصوير بالأشعة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى طرح برنامج البكالوريوس في تخصص الطب البشري بالكلية الملكية للجراحين (RCSI) في البحرين.

خطة البعثات الخارجية للعام 2023 / 2024 (PDF)

وفيما يلي بيان وزارة التعليم العالي :

تعميم للهيئات الرياضية : عدم تحصيل أية مبالغ مالية أو الصرف فيما يزيد على السلفة أو 1000 دينار .. نقداً

أصدر نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية بشار السالم ، تعميما لجميع الهيئات الرياضية نص على عدم تحصيل أية مبالغ مالية نقدا ، بما فيها سداد الاشتراكات وقيد العضوية ومقابل الانتفاع بأي من مرافق الهيئة الرياضية.

وجاء في التعميم التقيد بأحكام القرار رقم 14 لسنة 2020 بعدم الصرف نقدا فيما يزيد على السلفة المستديمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي أو فيما يزيد على 1000 دينار .

وفيما يلي صورة من التعميم :









بالفيديو .. الكويتية ريم محمد العجمي تفوز بجائزة المعلمة المبدعة في مسابقة الشيخ خليفة بن زايد على مستوى الوطن العربي

فازت معلمة التربية الإسلامية الكويتية من مدرسة هالة بنت خويلد بمنطقة الجهراء التعليمية ريم العجمي ، بجائزة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.

وقالت المعلمة المبدعة ريم العجمي:

تتقازم الكلمات أمام وصف فرحتي ، وأقول شكراً لكل الأهل والأصدقاء ولكل الشعب الكويتي الذي بارك لي وفرح بهذا الإنجاز الذي شرّفت به بلادي الغالية ورفعت به اسمها على المستوى العربي.

بو قماز تكلف عماد الجلوي بأعمال مدير عام الطيران المدني

أصدرت وزيرة الأشغال العامة د. أماني بو قماز ، القرار رقم 602 الذي نص على أنه ينهى تكليف نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي م. صالح الفداغي ، ويكلف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي م. عماد الجلوي بأعمال مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى عمله، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وفيما يلي صورة من قرار الوزيرة د.أماني بو قماز :

"التواصل الحكومي": "التعليم العالي" متواجدة في مجمع الأفنيوز اعتباراً من اليوم حتى الخميس لتوجيه الطلبة الراغبين في الالتحاق بالبعثات الخارجية

أعلن مركز التواصل الحكومي ، أن وزارة التعليم العالي متواجدة في مجمع الأفنيوز اعتبارا من اليوم حتى الخميس المقبل من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء ، لتعريف وتوجيه وإرشاد الطلبة الكويتيين خريجي الثانوية العامة و الراغبين في الالتحاق بالبعثات الخارجية .

ولفت مركز التواصل الحكومي إلى أن الحملة التي تنظمها وزارة التعليم العالي تحت شعار "وجهني " مستمرة حتى إعلان نتائج القبول عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي .