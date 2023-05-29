ثامر السليم



قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، إن جهود المعلمين المتميزة وإنجازاتهم العلمية على المستويين المحلي العربي لها نتائج ملموسة على الميدان التربوي وتطوير وتحسين جودة التعليم.



جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير عقب استقباله المعلمة الكويتية ريم العجمي الفائزة بجائزة خليفة التربوية لفئة «المعلم المبدع» على مستوى الوطن العربي.



وأشاد العدواني بجهود المعلمين المتميزين الذين حققوا إنجازات كبيرة ومتميزة على مستوى الكويت والوطن العربي، والتي من شأنها أن تحقق النهوض بالعملية التعليمية بكل أشكالها.



من جانب آخر، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، ان برنامج الابتعاث الحكومي برنامج كبير ومرصودة له ميزانية عالية، مشيرا إلى أنه «أطلقنا حملة تليق بحجم البرنامج لذلك أطلقنا حملة «وجهني»ووفرنا خلالها التوجيه والارشاد لأبنائنا الطلبة خريجي الثانوية العامة والثانويات الأجنبية».



وتابع العدواني، خلال إطلاق حملة «وجهني» التابعة لوزارة التعليم العالي في الأفنيوز، ان الحملة بدأت الخميس، ومتواجدة في الأفنيوز، مبينا اننا مستمرون بالجانب الالكتروني في الحملة في اعلان نتائج البعثات.



ولفت بالقول «اليوم كان هناك اجتماع تنسيقي لجميع مؤسسات التعليم العالي في البلاد لاستقبال خريجي الثانوية، واطمأن الطلبة الى ان فرص التعليم متوفرة في كل هذه المؤسسات سواء البعثات الداخلية والخارجية وجامعتي الكويت وعبدالله السالم والتطبيقي، الفرص متوافرة لجميع الخريجين».



وبين ان الدولة وفرت جميع الفرص التعليمية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.



وذكَّر العدواني الطلبة بـ 3 مواضيع وهي: حرص اختيار الجامعة المتينة والمتميزة لأن الزمن لم يعد زمن شهادة فقط، بل يجب ان تكون من جامعة متميزة تفخر بها، وجهة العمل تكون مقبول فيها بسبب التنافس.



وأوصى بأن يكون طلبتنا بالخارج خير سفراء بالخارج، وبالاطلاع على لوائح البعثات الخارجية.



وأضاف العدواني: الطالب الكويتي المقبل على البعثات الخارجية له أعلى مخصصات بين جميع طلبة دول العالم، ونطلب من جميع الطلبة الجد والاجتهاد ونتمنى لهم التوفيق.