أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي، أنه على الرغم من أن ظاهرة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة تعد ظاهرة غير موجودة في الكويت، إلا أننا نقف قلبا وقالبا مع إخواننا في الدول العربية التي تعاني من هذه الظاهرة المؤلمة.



وأكدت ان اتخاذ إجراءات مبكرة عند بداية النزاع المسلح أمر بالغ الأهمية في التنفيذ الوطني والإقليمي لالتزامات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2474.



جاء ذلك في كلمة للوزيرة البغلي عبر الاتصال المرئي خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة الذي تستضيفه قطر برئاسة مشتركة بين رئيس الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لجامعة الدول العربية (دولة قطر)، وقطاع التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاع المسلح.



وتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والجلسات.



هذا، وأشارت البغلي الى أن الكويت وقعت على العديد من الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالطفل أهمها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة بالإضافة الى إقرار التشريعات والقوانين واللوائح التي تسهم في حماية الطفل وحصوله على كل حقوقه في جميع المجالات.