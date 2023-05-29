الملحم: يمكن الاطلاع على التخصصات المطروحة وشروط التسجيل على موقع «التعليم العالي»

التخصصات الجديدة تشمل المجالات الطبية والهندسية والطيران والمناعة والأرصاد الجوية



آلاء خليفة



أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني أن موعد التقديم للبعثات الخارجية سيكون اعتبارا من 10 يونيو إلى 2 يوليو المقبلين، في حين يكون التقديم لجامعتي الكويت و(عبدالله السالم) من 15 يوليو المقبل حتى 26 من الشهر ذاته.



وأوضح الوزير في بيان صحافي عقب ترؤسه الاجتماع التنسيقي لمؤسسات التعليم العالي أمس أن التقديم للجامعات الخاصة سيكون من 29 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين، فيما يبدأ التقديم للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من 27 يوليو إلى 17 أغسطس المقبلين.



وقال إنه تمت مراجعة وتنسيق خطط القبول في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2024-2023، مؤكدا أن هدف الوزارة هو رعاية كل الطلبة دراسيا وأكاديميا وإعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.



وذكر أن الاجتماع السنوي الذي يعقد قبل الإعلان المتوقع لوزارة التربية لنتائج خريجي الثانوية العامة يهدف إلى مراجعة أعداد الطلبة الكويتيين المتوقع تخرجهم والتأكد من إمكانية توافر مقاعد كافية للطلبة في البعثات ومؤسسات التعليم العالي.



وأشار إلى أن الاجتماع يهدف أيضا إلى تحديد فترات التقديم للبعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبعثات الداخلية التابعة للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والقبول في جامعتي الكويت و(عبدالله السالم) والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإضافة إلى تنسيق مواعيدهم.



وطمـــأن العدوانــــي خريجي الثانوية العامة بشأن توفير عدد المقاعد في البعثات الداخلية والخارجية ومؤسسات التعليم العالي للطلبة الكويتيين المتوقع تخرجهم في الثانوية العامة.



وأعلنت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم في بيان رسمي أن خطة البعثات هذا العام مستمرة إلى الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/7/2، لإتاحة أكبر فرصة لطلبة الثانوية في التعليم الحكومي والخاص للتسجيل في مقاعد بعثات الوزارة.



وأضافت أنه تم طرح عدة تخصصات منها التخصصات الطبية، وتخصصات الخدمات الطبية المساندة، والتخصصات التكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل واحتياج الجهات الحكومية والخاصة، وذلك تماشيا مع خطة التنمية للدولة.



وأوضحت الملحم أنه بناء على توجيهات د.حمد العدواني بأهمية تنوع خطة الابتعاث وإدراج عدة تخصصات في دول الابتعاث بخطة بعثات الوزارة لهذا العام، فقد تم إدراج (تخصص جديد) وهو تخصص علم المناعة وعلم الأمراض في (أستراليا)، كما تم إدراج عدة تخصصات في دول الابتعاث منها: تخصص إدارة الطيران، وعلم الأرصاد الجوية في (كندا)، وتخصص طب الأسنان وهندسة الطيران والعلاج الوظيفي وصحة الفم في (أستراليا)، وتخصص علم المختبرات الطبية في (الولايات الأميركية المتحدة)، وتخصص علاج النطق في (نيوزيلندا)، وتخصص التصوير بالأشعة في (المملكة المتحدة)، بالإضافة إلى طرح برنامج البكالوريوس في تخصص الطب البشري في الكلية الملكية للجراحين (RCSI) في (مملكة البحرين)، ويأتي ذلك حرصا من وزارة التعليم العالي على تنوع خطة البعثات الخارجية وشمولها على عدة تخصصات في مختلف دول الابتعاث بهدف تنوع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.



وحثت وكيلة التعليم العالي الطلبة المتقدمين للتسجيل في خطط البعثات الخارجية للوزارة على الاطلاع على التخصصات المطروحة وشروط التسجيل بها على موقع الوزارة، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب التسجيل في ثماني رغبات كحد أقصى، كما يمكن للطالب الحصول على اختبار الآيلتس بعد القبول في البعثة ولمدة سنة من تاريخ القبول وذلك قبل التحاقه بمقر الدراسة، موضحة استعداد الوزارة لاستقبال أي استفسارات خاصة بالبعثات على إيميلات الوزارة المعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة داعيه الله ـ عز وجل ـ التوفيق والسداد لأبنائنا الطلبة في التقديم لبعثات الوزارة للعام الدراسي 2024/2023.



وعلى صعيد آخر، دعت الملحم الطلبة الراغبين في التسجيل ببعثات الوزارة لهذا العام وأولياء أمورهم إلى زيارة مقر حملة «وجهني» لوزارة التعليم العالي في مجمع الأفنيوز في الفترة من يوم أمس الأحد حتى يوم الخميس المقبل للرد على كل استفساراتهم.



وذكرت أنه يمكن الاطلاع على التخصصات والشروط من خلال الدخول على موقع وزارة التعليم العالي.