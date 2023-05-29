انطلاقاً من تبني الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للخطة المستقبلية لإعداد الكوادر المهنية والخبراء في مجال صون التراث وإدارة الممتلكـــات ذات القيمة العالميــــة الاستثنائية، اختتمــت أعمال الورشـــة التدريبية حول آليات تنفيذ اتفاقية التراث العالمي مـن تنظيم هيئة البحرين للثقافــــة والآثار بالتعـــاون مع المركـــز الإقليمي العــــربي للتـــراث العالمي، والتي تندرج في إطار الاستراتيجية الثقافيـــــــة لمجلــــــس التعاون لدول الخليج العربية 2030/2020 حيث شارك من المجلس الوطني من قطـــاع الآثار والمتاحف م. عبـــدالله الحــوطي، وم.محمــد جمشيــر، وعلي فارس.