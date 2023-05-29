أحمد الأمير: دعم الشباب أولوية في إستراتيجية بنك الخليج 2025 ورؤية كويت 2035

ليلى المطيري: إيمان الشركات والهيئات الداعمة أحد أسباب استمرارية ونجاح «إنجاز»



اختتمت مسابقة برنامج الشركة لعام 2023، أعمالها التي تواصلت على مدى يومين في مقر كلية الكويت التقنية، وأعلنت لجنة التحكيم فوز 12 مشروعا من بين الفرق المتنافسة على الجوائز المختلفة من فئة الجامعات وطلاب المدارس.



وفي ختام المسابقة، أقامت جمعية إنجاز الكويت وبنك الخليج الراعي الرئيسي للمسابقة حفلا لتكريم الفرق الفائزة بحضور جمع كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمتطوعين ومعلمي المدارس، إلى جانب عدد من الجهات والشركات الراعية والداعمة للجمعية.



وفي إطار دعمه المتواصل للشباب، والشراكة الطويلة مع جمعية انجاز، كرم بنك الخليج أفضل مشروعين ضمن المشروعات الفائزة، وهما شركة «رسكلة» الفائزة بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2023 عن فئة الجامعات وشركة «بي ون» عن فئة طلاب المدارس، وهو الأمر الذي يؤهلهما لتمثيل الكويت بمسابقة برنامج الشركة الإقليمية والتي تشارك فيها 14 دولة عربية.



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير: نبارك لشركتي «رسكله» و«بي ون» فوزهما بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2023، ونتمنى لهما كل التوفيق في تمثيل الكويت في المسابقة الإقليمية السنوية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية إنجاز في تنظيم المسابقة سنويا.



وأضاف أحمد الأمير: نفتخر في بنك الخليج بالشراكة المتواصلة مع جمعية انجاز على مدى سبعة عشر عاما، والتي شهدت تبني ودعم الكثير من الأفكار والشركات التي أصبح البعض منها جزءا من عالم الاقتصاد والأعمال في الكويت حاليا، مؤكدا حرص البنك على دعم الشباب كجزء من التزامه بتشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، التي تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل التي تشهد متغيرات سريعة للغاية محليا وعالميا، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2025 التي تضع الشباب في بورة اهتمامها ورؤية كويت 2035 التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب.



وأشار إلى أن برنامج الشركة يحظى بشعبية كبيرة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات، ويوفر فرصة غير مسبوقة لهم في ممارسة تجربة عملية في تأسيس وإدارة شركة حقيقية، بدعم ورعاية من مؤسسات كبرى وفي مقدمتها بنك الخليج، مشيرا إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت تدريبا نحو 26 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2022/2023، شملت مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وكذلك حديثو التخرج تم تدريبهم.



من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويتية ليلى هلال المطيري إن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة هو أحد اسباب استمرارية ونجاح جمعية انجاز الكويت.



وأشارت المطيري إلى أن الشراكة مع بنك الخليج فوق العادة، فهي شراكة استراتيجية ممتدة على سنوات طويلة، حيث يعتبر بنك الخليج داعما اساسيا لأنشطة الجمعية وذلك من خلال توفير المتطوعين والمشاركة في تقديم البرامج التدريبية للطلبة، لافتة الى ان جمعية انجاز خلال رحلتها قامت بتدريب أكثر من 120 ألف طالب وطالبة على مختلف البرامج التدريبية، بهدف صقل مهارات الشباب في ثلاثة محاور وهي: الجاهزية للعمل وريادة الأعمال والمعرفة المالية، وإننا في الجمعية نتطلع دائما لتقديم كل ما يخدم الشباب وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل.



تكريم لجنة التحكيم



تم تكريم لجنة التحكيم المشاركين في مسابق الشركة وفي مقدمتهم رئيس وحدة البيانات والابتكار في بنك الخليج مي العويش.



دور بارز



قام متطوعو بنك الخليج وهم نحو 100 متطوع بدور بارز في توجيه ومساعدة شباب الجامعات والمدارس المشاركين في مسابقة الشركة في كل مراحل المشروع، فضلا عن تقديم برامج مثل الإرشاد والمقابلات التجريبية مع طلاب الجامعات.



برنامج الشركة



يدرس برنامج الشركة للطلاب مهارات ريادة الأعمال، وكيفية الاستعداد لسوق العمل، ويزودهم بالثقافة المالية، وذلك للطلاب في المرحلة المرحلتين الثانوية والجامعية، حيث تتاح لهم الفرصة لإقامة شركة حقيقية وإدارتها، ويمر الطلاب بالمراحل الكاملة لتأسيس مشروع جديد، حيث يبدأ الطلاب بوضع خطة عمل، ودراسات الجدوى، وبناء الفريق، وجمع رأس المال، وصولا إلى ابتكار منتج أو خدمة وبيعها.



برامج ودورات



تشمل قائمة البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها «إنجاز» ما يلي:



كيف أبدأ، ورشة مخيم الابتكار، برنامج الشركة، ورشة المبتكر الصغير، حديث انجاز، مشروع العمر، مساري إلى المهنية، داتاثون.



قائمة الفائزين



٭ أفضل شركة طلابية للجامعة Raskla - الثانوية B-one



٭ أفضل منتج مبتكر للجامعة Pure - الثانوية Reuse



٭ أفضل شركة ذات تأثير اجتماعي للجامعة Unexpire - الثانوية Blue Ocean



٭ أفضل جناح عرض الجامعة Blue Shore - الثانوية Gro



٭ أفضل شعار للجامعة Unexpire - للثانوية Venderlo



٭ أفضل منصة تواصل اجتماعي للجامعة Actual Size Plan - للثانوية Venderlo