محمد راتب

أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية عبدالله المبارك التعاونية نصار عبدالله البحا نجاح مهرجان النوير الداعم للمنتج الوطني والمزارع الكويتي في يومه الأول من حيث الإقبال الكبير من أهالي المنطقة على المنتجات الوطنية ورؤية كفاح المزارعين الكويتيين وجهدهم وبذلهم لإنتاج الخضراوات بأصنافها المختلفة بجودة عالية وأسعار مناسبة.



وأوضح البحا خلال جولة في مهرجان النوير بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله نايف العنزي ونائب الرئيس محمد زيد الشمروخ، أنه تم تخصيص المهرجان لمدة 3 أيام حتى اليوم الإثنين في الساحة الجانبية للسوق المركزي رقم 1، وذلك ليتمكن الأهالي من الاستفادة من المنتجات الوطنية، مثمنا دور وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية في دعم المزارعين الكويتيين من خلال التنسيق مع التعاونيات في تنظيم المهرجانات المباشرة لمنتجاتهم.