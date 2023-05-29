

حجز فريق أستون فيلا بطاقة العبور للملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بعدما أنهى الموسم في المركز السابع ببطولة الدوري الإنجليزي من خلال فوزه على ضيفه برايتون 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من «البريمييرليغ». ورفع أستون فيلا رصيده إلى 61 نقطة بفارق نقطة عن توتنهام الذي فاز في الجولة ذاتها على ليدز 4-1 وبفارق نقطتين عن برينتفورد صاحب المركز التاسع والذي فاز على ضيفه مانشستر سيتي، المتوج باللقب منذ جولتين 1-0، على الجانب الآخر تجمد رصيد برايتون عند 62 نقطة في المركز السادس، وهو الذي ضمن التأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.



وهبط فريقا ليدز إلى دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) بخسارته من توتنهام 1-4، كما لحق به ليستر سيتي رغم فوزه على وستهام 2-1، حيث أنهى الموسم في المركز الـ 18 برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين خلف إيفرتون صاحب المركز الـ 17 الذي نجا من الهبوط عقب فوزه الهام على ضيفه بورنموث 1-0 سجله عبدالله دوكوري بالدقيقة 57 رافعا رصيده إلى 36 نقطة وليرافقا ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير وأول الهابطين.



وعزز بذلك إيفرتون سجله الرائع بالبقاء في الدوري الإنجليزي لمدة 69 عاماً.



وفي باقي مباريات الجولة، اكتسح أرسنال ضيفه ولفرهامبتون 5-0، فيما تعادل ساوثهامبتون وليفربول 4-4، كما فاز مانشستر يونايتد على فولهام 2-1، وتعادل تشيلسي مع نيوكاسل 1-1، كما تعادل كريستال بالاس ونوتنغهام بالنتيجة ذاتها.