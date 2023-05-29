يحيى حميدان



أقام مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت ومجموعة من الجماهير احتفالية مبسطة لعضو الإدارة ونائب رئيس الجهاز عادل عقلة بمناسبة وصوله إلى البطولة رقم 39 مع «الأبيض» عقب الفوز بلقب دوري «زين» الممتاز قبل أيام.



هذا، ويستعد الكويت للمغادرة إلى موريتانيا فجر غد الثلاثاء للقاء نواذيبو يوم الجمعة المقبل ضمن الدور الثاني من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يكون لقاء العودة في الكويت 8 الشهر المقبل.



ومن المقرر أن يخوض وفد «الأبيض»، الذي سيكون برئاسة عقلة، رحلة طويلة إلى موريتانيا مرورا بتركيا، وقد تصل إلى 19 ساعة تقريبا.



وأكد عقلة جاهزية الكويت لمباراة نواذيبو التي يخوضها الفريق ممثلا للكرة الكويتية، والتي يسعى خلالها اللاعبون لتمثيل البلد أفضل تمثيل.