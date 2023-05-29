سعود عبدالعزيز



تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلين في مباحث تيماء، من ضبط بدون في العقد الرابع لإقدامه على إضرام النار متعمدا في مركبة ضابط برتبة نقيب في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات داخل إحدى مناطق الجهراء.



وقال مصدر أمني، ان بلاغا ورد من مواطن يفيد باشتعال النيران في مركبة، وعند توجه الإطفاء لموقع البلاغ تبين ان السيارة تعود ملكيتها الى ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فتم إخمادها وبالرجوع الى كاميرات أحد المنازل المجاورة اتضح ان شخصا «ملثما» أضرم النيران بسيارة الضابط، وبعد إجراء التحريات تم ضبط المتهم وأقر بالجريمة لكونه من أرباب السوابق، وان المجني عليه سبق أن أحاله إلى النيابة في قضية اتهم فيها.