عبدالحميد الخطيب



بمجموعة من الحفلات والمسرحيات، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية إطلاق فعاليات «جولة المملكة»، لتوفير تجربة ممتعة وملهمة للجمهور، من خلال تقديم حفلات غنائية وعروض مسرحية لكوكبة من نجوم الطرب والتمثيل في الخليج والوطن العربي، تقام بجميع مناطق المملكة.



ولنجوم الكويت في المسرح «نصيب الأسد» من هذه الجولة الفنية التي تبدأ مايو الجاري وتستمر حتى سبتمبر المقبل، حيث سيقدمون عروضهم على مسارح أبها والقصيم والدمام وحفر الباطن وحائل ووادي الدواسر والطائف والخرج، وفي البداية سيكون الجمهور السعودي على موعد للاستمتاع بالكوميديا الهادفة مع الفنان القدير حسن البلام ونجوم «قروب البلام»: زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، عبدالله البدر، نوف السلطان، خالد السجاري، علي الحسيني، من خلال مسرحية «الحرب العالمية السادسة»، تأليف: تغريد الداود، إخراج: عبدالله البدر، والتي تدور أحداثها حول مجموعة من الأشخاص من مجتمع واحد، مختلفين عن بعضهم البعض، صادف تواجدهم أثناء تعرض شارع عام لانفجار إشعاعي كبير ترك آثاره الخطيرة عليهم، لنرى بعدها قدرتهم على التعايش فيما بينهم بعدما أدركوا أن مصيرهم واحد.



ويقدم الفنان القدير طارق العلي مسرحيته الممتعة «شقة لندن»، تأليف: عيسى أحمد، إخراج: موسى آرتي، ويشارك في البطولة: إلهام الفضالة، شهاب جوهر، ميس كمر، شهد سلمان، محمد عاشور، وغيرهم، وتتناول حكاية أختين تعانيان الخلافات الدائمة بين زوجيهما، الأمر الذي يدفعهما إلى طرح فكرة السفر إلى لندن، وهناك تتعقد الأحوال بحدوث جريمة في الشقة التي يقيمان فيها، وتتشكل الكثير من المواقف الكوميدية.



ويشارك في «جولة المملكة» الفنان أحمد العونان بمسرحيته «قابل للنشر»، تأليف أيمن الحبيل، إخراج عبدالله البدر، ومعه في البطولة: أميرة محمد، سلطان الفرج، حسين المهدي، وآخرون، ويناقش من خلالها عدة قضايا اجتماعية في قالب كوميدي ساخر، وتلقي الضوء حول منصات التواصل الاجتماعي وإيجابيات وسلبيات استخدامها. كذلك سيكون العونان متواجدا من خلال مسرحية «غرفة 13» التي يشاركه بطولتها الفنان عبدالناصر درويش، وبجانبهما كل من: سلطان الفرج، أميرة محمد، حسين المهدي، يوسف الحشاش، وغيرهم، وتدور أحداث المسرحية حول عروسين يقيمان شهر العسل في فندق صغير في غرفة 13 بعد عام من وفاة مسن مصاب بالزهايمر ودعه أبناؤه في الغرفة نفسها بعد أن سكنها برفقة ممرض يقوم بمهام رعايته بدلا من إيداعه دار الرعاية التي تجنبها الأبناء خوفا من ردة فعل الأقارب.