حققت الفنانة نسرين أمين نسب مشاهدة اقتربت من المليون في أقل من 24 ساعة بأغنية «غلبان»، للمطربة أصالة نصري، حيث قدمتها نسرين ضمن أحداث دورها بفيلم «رهبة»، الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، ويعرض حاليا.



وسجلت الشركة المنتجة لـ «رهبة»، أغنية أصالة الشهيرة «غلبان»، بصوت نسرين، حيث تتغنى بها بالفعل وفقا لأحداث شخصية «شيرين»، التي تقدمها ضمن أحداث الفيلم، حيث تظهر في دور مطربة رديئة الصوت يذهب الجمهور لفقراتها الغنائية على أحد المراكب السياحية عنوة، خشية من بطش شقيقها سيد رهبة (أحمد الفيشاوي).



وسبق أن اعتذرت نسرين من أصالة بسبب طريقتها الرديئة في تقديم الأغنية، وقالت عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»: «فيلم رهبة نزل في السينمات عاوزاكم تتفرجوا عليه وتقولولي رأيكم في دور شيرين، مع الاعتذار الكبير للفنانة الكبيرة أصالة لأن أنا غنيت الأغنية بتاعتها، ويارب إللي بيحبوا الأغنية ميكرهوهاش».